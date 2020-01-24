Прогноз погоды на субботу

В субботу в первой половине дня ожидается преимущественно ясная погода, местами облачная.
Температура воздуха днем от -2 до +2 °C, в Чехии и Силезии до +5 °C. Ночью от -1 до -5 °C, в некоторых районах до -9 °C. Слабый переменный ветер до 3 м/с.
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