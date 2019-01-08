Прогноз погоды на среду, 9 января

Эва Туречкова
08-01-2019
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В среду, 9 января, в Чехии ожидается пасмурная погода, местами возможен снегопад. Температура ночью опустится до -2 - +2 °C, днем столбик термометра поднимется до -1 - +3°C. Ветер западный, северо-западный от 4 до 8 м/с с порывами от 15 до 20 м/с.

 
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