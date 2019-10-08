Архив передач

Прогноз погоды на среду, 9 октября

Эва Туречкова
08-10-2019
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В среду, 9 октября, в Чехии ожидается облачная, дождливая погода. Температура ночью опустится до 7 – 11 °C, днем столбик термометра покажет 12 – 16 °C. Ветер юго-западный от 2 до 6 м/с.

 
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