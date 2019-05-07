Прогноз погоды на среду, 8 мая

В среду, 8 мая, ожидается преимущественно ясная погода. Во второй половине дня возможна облачность, в западной части Чехии местами дожди.

Ночью от -1 °C до +3 °C, днем воздух прогреется до 15–19 градусов тепла. Слабый южный и юго-восточный ветер 2–6 м/с, на востоке Чехии и в Моравии 4–6 м/с, с порывами до 15 м/с.