Прогноз погоды на среду, 8 мая

Катерина Айзпурвит
07-05-2019
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В среду, 8 мая, ожидается преимущественно ясная погода. Во второй половине дня возможна облачность, в западной части Чехии местами дожди.

Ночью от -1 °C до +3 °C, днем воздух прогреется до 15–19 градусов тепла. Слабый южный и юго-восточный ветер 2–6 м/с, на востоке Чехии и в Моравии 4–6 м/с, с порывами до 15 м/с.

 
 
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