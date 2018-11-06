Прогноз погоды на среду, 7 ноября

В среду, 7 ноября, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода, местами будет наблюдаться низкая облачность и туман. Температура ночью опустится до 6-10 °C, днем поднимется до 14 – 18 °C. Ветер умеренный, от 4 -9 м/с.