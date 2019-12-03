Архив передач

Прогноз погоды на среду, 4 декабря

Эва Туречкова
03-12-2019
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В среду, 4 декабря, в Чехии ожидается переменная погода, во второй половине дня – ясная. Температура ночью опустится до -2 °C, днем термометр покажет 3 °C. Ветер юго-восточный до 4 м/с.

 
 
 
 
 
 
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