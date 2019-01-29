Прогноз погоды на среду, 30 января

Эва Туречкова
29-01-2019
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В среду, 30 января в Чехии ожидается пасмурная погода, местами возможен снег. Температура ночью опустится до -4 -8 °C, а днем поднимется до -1 - +3°C. Ветер юго-восточный от 2 до 6 м/с.

 
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