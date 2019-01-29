Прогноз погоды на среду, 30 января

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В среду, 30 января в Чехии ожидается пасмурная погода, местами возможен
снег. Температура ночью опустится до -4 -8 °C, а днем поднимется до -1 - +3°C.
Ветер юго-восточный от 2 до 6 м/с.
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