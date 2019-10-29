Архив передач

Прогноз погоды на среду, 30 октября

Эва Туречкова
29-10-2019
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В среду, 30 октября, в Чехии ожидается облачная погода без осадков. Температура днем поднимется до 6-7 °C, ночью столбик термометра покажет 0 - 3°C. Ветер северо-восточный около 2 м/с.

 
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