Прогноз погоды на среду, 30 октября

В среду, 30 октября, в Чехии ожидается облачная погода без осадков. Температура днем поднимется до 6-7 °C, ночью столбик термометра покажет 0 - 3°C. Ветер северо-восточный около 2 м/с.
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