Прогноз погоды на среду, 3 апреля

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В среду, 3 апреля, в Чехии ожидается пасмурная погода, местами с
прояснениями. На западе страны возможны грозы. Температура ночью
опустится до 4 – 8 °C, днем поднимется до 16 - 20 °C. Ветер юго-восточный от 5
до 10 м/с.
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