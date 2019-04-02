Прогноз погоды на среду, 3 апреля

Эва Туречкова
02-04-2019
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В среду, 3 апреля, в Чехии ожидается пасмурная погода, местами с прояснениями. На западе страны возможны грозы. Температура ночью опустится до 4 – 8 °C, днем поднимется до 16 - 20 °C. Ветер юго-восточный от 5 до 10 м/с.

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