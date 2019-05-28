Прогноз погоды на среду, 29 мая

Эва Туречкова
28-05-2019
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В среду, 29 мая, в Чехии ожидается пасмурная погода, местами дождь. Температура ночью опустится до 8 – 12 °C, днем поднимется до 12 – 16 °C. Ветер будет северо-западный от 3 до 7 м/с.

 
 
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