Прогноз погоды на среду, 29 мая

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В среду, 29 мая, в Чехии ожидается пасмурная погода, местами дождь.
Температура ночью опустится до 8 – 12 °C, днем поднимется до 12 – 16 °C.
Ветер будет северо-западный от 3 до 7 м/с.
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