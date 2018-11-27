Прогноз погоды на среду, 28 ноября

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В среду, 28 ноября в Чехии ожидается пасмурная погода, местами слабый
снег. Температура ночью опустится до -2 - -6 °C, а днем поднимется до -2 +2°C.
Ветер слабый, до 3 м/с.
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Дети эмигрантов – скитальцы между странами и языками
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