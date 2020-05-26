Прогноз погоды на среду, 27 мая

В среду, 27 мая, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода, местами - переменная облачность. Температура днем поднимется максимально до 21 градуса тепла, ночью опустится до 10 градусов. Ветер северо-западный 10 км/ч.
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