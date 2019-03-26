Прогноз погоды на среду, 27 марта

Вещание на русском
Архив передач
В среду, 27 марта, в Чехии ожидается переменная облачность, на востоке
страны местами с прояснениями. Температура ночью опустится до -1 - +3 °C,
днем столбик термометра поднимется до +6 - +10 °C. Ветер северо-западный от
2 до 6 м/с.
facebook
twitter
newsletter
youtube
instagram
rss
Уссурийск – Желизы: в Чехию за маламутом!
Фестиваль Febiofest 2019: лирика и драма, сказки и ужастики
«Чехословаки в ГУЛАГе» – ликвидация по графе «национальность»
Посол Чехии при НАТО: «Аннексия Крыма стала для Альянса полной
неожиданностью»
Протекторат. Жизнь, перечеркнутая свастикой
Фестиваль «Один мир»: о трагедии в Беслане четко и ясно
Горшочек золотых монет, или О пользе выращивания лука
УПА и волынские чехи – история как оружие