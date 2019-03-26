Прогноз погоды на среду, 27 марта

В среду, 27 марта, в Чехии ожидается переменная облачность, на востоке страны местами с прояснениями. Температура ночью опустится до -1 - +3 °C, днем столбик термометра поднимется до +6 - +10 °C. Ветер северо-западный от 2 до 6 м/с.