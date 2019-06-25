Прогноз погоды на среду, 26 июня

В среду, 26 июня, в Чехии ожидается ясная погода. Температура днем поднимется до 32 - 37 °C, а ночью столбик термометра опустится до 15 – 19 °C. Западный ветер от 2 до 5 м/с.
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