Прогноз погоды на среду, 26 июня

Эва Туречкова
25-06-2019
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В среду, 26 июня, в Чехии ожидается ясная погода. Температура днем поднимется до 32 - 37 °C, а ночью столбик термометра опустится до 15 – 19 °C. Западный ветер от 2 до 5 м/с.

 
 
 
 
 
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