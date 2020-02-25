Прогноз погоды на среду, 26 февраля

В среду, 26 февраля, ожидается преимущественно облачная погода, местами осадки в виде дождя и снега. Днем от +3 °C до +7 °C, на юго-востоке страны до +9 °C. Ночью около +1 °C.

Сильный западный и юго-западный ветер 4–9 м/с с порывами до 15 м/м, в горах до 20 м/с. К вечеру скорость ветра снизится.