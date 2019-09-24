Прогноз погоды на среду, 25 сентября

Эва Туречкова
24-09-2019
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В среду, 25 сентября в Чехии ожидается облачная погода, местами возможен дождь. Температура ночью опустится до 9 – 13 °C, днем термометр покажет 15 – 19 °C. Ветер юго-западный от 2 до 6 м/с.

 
 
 
 
 
 
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