Прогноз погоды на среду, 25 сентября

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В среду, 25 сентября в Чехии ожидается облачная погода, местами возможен
дождь. Температура ночью опустится до 9 – 13 °C, днем термометр покажет 15
– 19 °C. Ветер юго-западный от 2 до 6 м/с.
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