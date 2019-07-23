Прогноз погоды на среду, 24 июля

Эва Туречкова
23-07-2019
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В среду, 24 июля, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода. Температура днем поднимется до 32 °C, ночью столбик термометра опустится до 15 – 18 °C. Ветер будет слабый, до 5 м/с.

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