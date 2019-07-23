Прогноз погоды на среду, 24 июля

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В среду, 24 июля, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода.
Температура днем поднимется до 32 °C, ночью столбик термометра
опустится до 15 – 18 °C. Ветер будет слабый, до 5 м/с.
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Прага пляжная — «Жлуте лазне» на влтавском берегу
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Прага пляжная — «Жлуте лазне» на влтавском берегу