Прогноз погоды на среду, 24 апреля

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В среду, 24 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями, местами
дождь. Ночью температура воздуха составит от +7 °C до +11 °C. Днем от +18 °C до
+22 °C, в Чехии от +23 °C до 27 °C.
Юго-восточный и южный ветер 4–8 м/с, с порывами до 15 м/с.
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Могилы чехословацких легионеров в заложниках у российских интерпретаторов истории
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От бублика до русалки – калейдоскоп пражских домовых знаков
Под ручку с роботом и дроном на плече
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От бублика до русалки – калейдоскоп пражских домовых знаков
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