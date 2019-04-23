Прогноз погоды на среду, 24 апреля

Катерина Айзпурвит
23-04-2019
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В среду, 24 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями, местами дождь. Ночью температура воздуха составит от +7 °C до +11 °C. Днем от +18 °C до +22 °C, в Чехии от +23 °C до 27 °C.

Юго-восточный и южный ветер 4–8 м/с, с порывами до 15 м/с.

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