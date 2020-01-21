Прогноз погоды на среду, 22 января

В среду, 22 января, в Чехии ожидается сначала ясная погода, позднее возможен туман и дождь, может образовываться наледь. Температура ночью опустится до -7 - -3 °C, днем термометр покажет -1 - +3°C. Ветер от 2 до 6 м/с.