Архив передач

Прогноз погоды на среду, 22 января

Эва Туречкова
21-01-2020
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В среду, 22 января, в Чехии ожидается сначала ясная погода, позднее возможен туман и дождь, может образовываться наледь. Температура ночью опустится до -7 - -3 °C, днем термометр покажет -1 - +3°C. Ветер от 2 до 6 м/с.

 
 
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