Архив передач

Прогноз погоды на среду, 22 апреля

Эва Туречкова
21-04-2020
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В среду, 22 апреля, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода, температура днем поднимется до 16 °C, ночью термометр покажет 7 °C. Ветер будет переменный, до 5 м/с.

 
 
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