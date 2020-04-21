Прогноз погоды на среду, 22 апреля

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Архив передач
В среду, 22 апреля, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода,
температура днем поднимется до 16 °C, ночью термометр покажет 7 °C. Ветер
будет переменный, до 5 м/с.
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Испанский грипп – смертоноснее, чем война
«Мы чувствуем — Бог отныне также слышит нас, глухих»
Недостроенный храм. Тысячелетняя загадка пражского Вышеграда
Испанский грипп – смертоноснее, чем война
Смягчение карантина в Чехии
«Атеистическая Чехия соблюдает заповеди лучше, чем те, кто на каждом
углу кричит о православии»
Чехия отмечает Великую пятницу
14 апреля Правительство ЧР представит план по ослаблению ограничений в
сфере торговли и услуг