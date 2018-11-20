Прогноз погоды на среду, 21 ноября

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В среду, 21 ноября в Чехии ожидается пасмурная погода, местами выпадет
снег, возможен туман. Температура ночью опустится до - 2 - +2 °C, днем
столбик термометра поднимется до 1 - 5°C. Ветер северо-восточный от 2 до 5
м/с.
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