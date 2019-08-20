Прогноз погоды на среду, 21 августа

В среду, 21 августа, ожидается пасмурная погода, на большей части территории страны дождь, на востоке местами грозы. К вечеру возможны прояснения.
Ночью температура воздуха составит от 13 °C до 17 °C, на юго-западе 11 °C. Днем от 19 °C до 23 °C. Слабый северо-западный, северный, а затем северо-восточный ветер 2–6 м/с.
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