Прогноз погоды на среду, 20 ноября

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В среду, 20 ноября, ожидается пасмурная погода. Местами возможны дожди.
Ночью от 6 °C до 7 °C. Днем от 9 °C до 10 °C. Слабый юго-восточный ветер 2–3 м/с.
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