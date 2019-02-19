Прогноз погоды на среду, 20 февраля

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В среду, 20 февраля, ожидается преимущественно облачная погода, местами
осадки, в горных районах в виде снега.
Ночью температура воздуха составит от -1 °C до +3 °C. Днем от +6 °C до +10 °C.
Слабый западный и северо-западный ветер 3–7 м/с.
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