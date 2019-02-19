Прогноз погоды на среду, 20 февраля

Катерина Айзпурвит
19-02-2019
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В среду, 20 февраля, ожидается преимущественно облачная погода, местами осадки, в горных районах в виде снега.

Ночью температура воздуха составит от -1 °C до +3 °C. Днем от +6 °C до +10 °C. Слабый западный и северо-западный ветер 3–7 м/с.

 
 
 
 
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