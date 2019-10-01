Архив передач

Прогноз погоды на среду, 2 октября

Катерина Айзпурвит
01-10-2019
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В среду, 2 октября, ожидается преимущественно ясная погода. На северо-западе Чехии пасмурно, местами осадки.

Ночью температура воздуха составит от 6 °C до 10 °C. Днем 19– 23 °C. Слабый юго-западный и южный ветер 2–6 м/с. В течение дня ожидается усиление ветра до 4–8 м/с, с порывами до 15 м/с, в горных районах на севере страны около 20 м/с.

 
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