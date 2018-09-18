Прогноз погоды на среду, 19 сентября

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В среду, 19 сентября, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода.
Температура днем поднимется до 25 - 29 °C. Ветер южный, юго-западный от 2 до
5 м/с.
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