Прогноз погоды на среду, 19 июня

Эва Туречкова
18-06-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В среду, 19 июня, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода, местами возможны дожди и грозы. Температура днем поднимется до 26 – 30 градусов тепла, ночью столбик термометра опустится до 13 – 17 °C. Ветер южный, до 4 м/с.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 