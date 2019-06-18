Прогноз погоды на среду, 19 июня

В среду, 19 июня, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода, местами возможны дожди и грозы. Температура днем поднимется до 26 – 30 градусов тепла, ночью столбик термометра опустится до 13 – 17 °C. Ветер южный, до 4 м/с.
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