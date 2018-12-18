Прогноз погоды на среду, 19 декабря

Эва Туречкова
18-12-2018
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В среду, 19 декабря ожидается облачная погода, местами возможен снег. Температура ночью опустится до -1 -5 °C, днем столбик термометра поднимется до -2 -+2°C. Ветер слабый до 4 м/с.

 
 
 
 
 
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