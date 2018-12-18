Прогноз погоды на среду, 19 декабря

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Символ веры Марии Тайницер
1988 – 2018: Франция пригласила во дворец Букуа чешских и зарубежных правозащитников
Отрицание цыганского холокоста, депутатский иммунитет и свобода слова
Солженицын как зачинщик Пражской весны, борец с коммунизмом и националист
Богемия – земля кельтов
Глава чешского МИД: «Мы вместе с Украиной в эти тяжелые времена»
Фиктивные браки в Чехии участились
Символ веры Марии Тайницер