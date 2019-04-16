Прогноз погоды на среду, 17 апреля

В среду, 17 апреля, ожидается преимущественно ясная погода, на северо-востоке страны пасмурно, местами возможен небольшой дождь.

Ночью температура воздуха от -3 °C до +1 °C, в Моравии и Силезии около +2 °C. Днем от 13 до 17 градусов тепла, на северо-востоке около +12 °C. Слабый восточный и северо-восточный ветер 2–6 м/с.