Прогноз погоды на среду, 15 апреля

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Архив передач
В среду, 15 апреля, ожидается преимущественно ясная погода, местами
облачность. Ночью от -3 °C до +1 °C. Днем от +13 °C до +17 °C, на северо-востоке
страны около +12 °C.
Слабый западный ветер 2–6 м/с.
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