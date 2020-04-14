Прогноз погоды на среду, 15 апреля

В среду, 15 апреля, ожидается преимущественно ясная погода, местами облачность. Ночью от -3 °C до +1 °C. Днем от +13 °C до +17 °C, на северо-востоке страны около +12 °C.

Слабый западный ветер 2–6 м/с.