Архив передач

Прогноз погоды на среду, 15 апреля

Катерина Айзпурвит
14-04-2020
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В среду, 15 апреля, ожидается преимущественно ясная погода, местами облачность. Ночью от -3 °C до +1 °C. Днем от +13 °C до +17 °C, на северо-востоке страны около +12 °C.

Слабый западный ветер 2–6 м/с.

 
 
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