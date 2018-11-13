Прогноз погоды на среду, 14 ноября

В среду, 14 ноября, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, утром возможен туман. Ночью температура воздуха составит от 1 до 5 °C.

Днем от 8 до 12 °C. Слабый западный ветер от 2 до 6 м/с, в течение дня скорость ветра снизится до 1–4 м/с.