Прогноз погоды на среду, 14 ноября

Катерина Айзпурвит
13-11-2018
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В среду, 14 ноября, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, утром возможен туман. Ночью температура воздуха составит от 1 до 5 °C.

Днем от 8 до 12 °C. Слабый западный ветер от 2 до 6 м/с, в течение дня скорость ветра снизится до 1–4 м/с.

 
 
 
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