Прогноз погоды на среду, 14 ноября

В среду, 14 ноября, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, утром возможен туман. Ночью температура воздуха составит от 1 до 5 °C.
Днем от 8 до 12 °C. Слабый западный ветер от 2 до 6 м/с, в течение дня скорость ветра снизится до 1–4 м/с.
Чешское «Возвращение имен» – расстрелянные в СССР
Что такое российская пропаганда и как с ней бороться
Еврокомиссия – против дезинформации, но без Министерства Правды
Чешские стартапы, покорившие зарубежные рынки
Чехия не уйдет из Афганистана, – заявляет премьер. – Главная угроза терроризм, а не Россия