Архив передач

Прогноз погоды на среду, 13 ноября

Эва Туречкова
12-11-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В среду, 13 ноября, в Чехии ожидается пасмурная, дождливая погода. Температура ночью опустится до 2 °C, днем термометр покажет максимально 4°C. Ветер западный до 4 м/с.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 