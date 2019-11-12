Прогноз погоды на среду, 13 ноября

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Архив передач
В среду, 13 ноября, в Чехии ожидается пасмурная, дождливая погода.
Температура ночью опустится до 2 °C, днем термометр покажет максимально
4°C. Ветер западный до 4 м/с.
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