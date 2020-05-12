Архив передач

Прогноз погоды на среду, 13 мая

Катерина Айзпурвит
12-05-2020
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В среду, 13 мая, ожидается пасмурная погода, на северо-западе страны возможны прояснения. В течение дня местами дожди, на севере в горных районах возможны осадки в виде снега.

Ночью от +1 °C до +5 °C, местами до -1 °C. Днем от +10 °C до +14 °C. Слабый северо-восточный ветер до 4 м/с.

 
 
 
 
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