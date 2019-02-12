Прогноз погоды на среду, 13 февраля

В среду, 13 февраля, в Чехии ожидается пасмурная погода, местами возможен снег. Температура ночью опустится до -3 - +1 °C, днем поднимется до +3 - +7 °C. Ветер западный, северо-западный от 3 до 7 м/с.
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