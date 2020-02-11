Прогноз погоды на среду, 12 февраля

В среду, 12 февраля, в Чехии ожидается переменная облачность, температура ночью опустится до -2 – +2 °C, днем термометр покажет 3 – 7 °C. Ветер западный от 6 до 10 м/с, с порывами до 20 м/с.
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