Прогноз погоды на среду, 11 сентября

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В среду, 11 сентября, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода.
Утром возможен туман. Температура ночью опустится до 7 - 11 °C, днем
столбик термометра покажет 19 – 23 °C. Ветер южный, юго-западный от 1 до 4
м/с.
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