Прогноз погоды на среду, 11 сентября

Эва Туречкова
10-09-2019
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В среду, 11 сентября, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода. Утром возможен туман. Температура ночью опустится до 7 - 11 °C, днем столбик термометра покажет 19 – 23 °C. Ветер южный, юго-западный от 1 до 4 м/с.

 
 
 
 
 
 
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