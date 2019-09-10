Прогноз погоды на среду, 11 сентября

В среду, 11 сентября, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода. Утром возможен туман. Температура ночью опустится до 7 - 11 °C, днем столбик термометра покажет 19 – 23 °C. Ветер южный, юго-западный от 1 до 4 м/с.