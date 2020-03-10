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Прогноз погоды на среду, 11 марта

Эва Туречкова
10-03-2020
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В среду, 11 марта, в Чехии ожидается переменная облачность и дождь. Температура ночью опустится до 4 - 8 °C, днем термометр покажет 10 – 14 °C. Ветер западный от 5 до 9 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

 
 
 
 
 
 
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