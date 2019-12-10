Прогноз погоды на среду, 11 декабря

В среду, 11 декабря, ожидается преимущественно ясная погода. На западе страны возможна облачность, вечером местами осадки в виде дождя со снегом.

Ночью от -3°C до +1°C, в горных районах до -5°C. Днем от 0°C до +4°C. Слабый юго-восточный ветер 2–3 м/с.