Прогноз погоды на среду, 10 октября

Эва Туречкова
09-10-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS

В среду, 10 октября в Чехии ожидается низкая облачность, температура ночью опустится до 7 - 11°C, днем столбик термометра поднимется до 19 – 23°C. Ветер слабый, юго-восточный от 3 до 7 м/с.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 