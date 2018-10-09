Прогноз погоды на среду, 10 октября

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В среду, 10 октября в Чехии ожидается низкая облачность, температура
ночью опустится до 7 - 11°C, днем столбик термометра поднимется до 19 – 23°C.
Ветер слабый, юго-восточный от 3 до 7 м/с.
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