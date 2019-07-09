Прогноз погоды на среду, 10 июля

В среду, 10 июля, в Чехии ожидается пасмурная погода, местами с прояснениями. Температура ночью опустится до 5 – 9 °C, днем поднимется до 18 – 22 °C. Ветер северный от 3 до 7 м/с.
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