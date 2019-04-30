Прогноз погоды на среду, 1 мая

Катерина Айзпурвит
30-04-2019
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В среду, 1 мая, ожидается преимущественно облачная погода, местами дожди и грозы. Ночью температура воздуха составит от +4 °C до +8 °C, за западе страны около +2 °C. Днем термометр покажет от +13 °C до +17 °C. Северо-западный ветер 2–6 м/с.

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