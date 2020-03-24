Архив передач

Прогноз погоды на среду

Лорета Вашкова
24-03-2020
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В среду в Чехии ожидается солнечная погода. Ночью столбик термометра опустится до -3°C. Температура воздуха днем составит до 6°C. Слабый восточный ветер до 4,6 м/с.

 
 
 
 
 
 
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