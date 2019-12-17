Прогноз погоды на среду

В среду, 18 декабря, ожидается облачная погода. Ночью температура воздуха составит от 0°C до +4°C, днем 7–9 градусов тепла. Слабый юго-восточный ветер 2–3 м/с.
К 75-летию окончания Второй мировой в Праге появится памятник власовцам
Администрация пражского района Прага-Ржепорые проголосовала за установку памятника «власовцам»
Решение об установке памятника «власовцам» в Праге вызвало возмущение у Посольства РФ
Врачей из Украины и России все больше, но пройти через экзаменационное сито все труднее
Кардиолог Ян Пирк – чудо биения донорских сердец