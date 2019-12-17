Архив передач

Прогноз погоды на среду

Лорета Вашкова
17-12-2019
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В среду, 18 декабря, ожидается облачная погода. Ночью температура воздуха составит от 0°C до +4°C, днем 7–9 градусов тепла. Слабый юго-восточный ветер 2–3 м/с.

 
 
 
 
 
 
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