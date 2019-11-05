Архив передач

Прогноз погоды на среду

Лорета Вашкова
05-11-2019
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В среду, 6 ноября, ожидается пасмурная погода. Температура воздуха днем составит до 10 °C, ночью воздух прогеется до 4°C.

Слабый юго-западный ветер 2–3 м/с.

 
 
 
 
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