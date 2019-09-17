Прогноз погоды на среду

В среду ожидается похолодание и ясная погода, местами с незначительной облачностью, в горных районах возможны осадки. Температура воздуха днем от 13 до 17 °C. Умеренный северо-западный ветер до 2 – 6 м/с.
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