Прогноз погоды на среду

Лорета Вашкова
17-09-2019
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В среду ожидается похолодание и ясная погода, местами с незначительной облачностью, в горных районах возможны осадки. Температура воздуха днем от 13 до 17 °C. Умеренный северо-западный ветер до 2 – 6 м/с.

 
 
 
 
 
 
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