Архив передач

Прогноз погоды на пятницу, 8 мая

Эва Туречкова
07-05-2020
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В пятницу, 8 мая, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода. Температура ночью опустится до 4 °C, днем термометр покажет максимально 20 °C. Ветер северо-западный. Около 2 м/с.

 
 
 
 
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