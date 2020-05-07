Прогноз погоды на пятницу, 8 мая

В пятницу, 8 мая, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода. Температура ночью опустится до 4 °C, днем термометр покажет максимально 20 °C. Ветер северо-западный. Около 2 м/с.
Право на память. Бойцы РОА в Пражском восстании 1945 года
В Праге установлена памятная доска «власовцам»
Главную роль в освобождении Праги сыграла не Красная Армия, заявил мэр чешской столицы
В Чехии отменен запрет на свободное передвижение; можно выезжать за границу и собираться группами
Каковы шансы чехов отлучиться oт родных пенатов?