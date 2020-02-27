Прогноз погоды на пятницу, 28 февраля

В пятницу, 28 февраля, в Чехии ожидается переменная облачность, местами возможен снег. Температура ночью опустится до -2 - +2 °C, днем термометр покажет от +2 - +6 °C. Ветер северо-западный от 4 до 9 м/с, с порывами до 15 м/с.