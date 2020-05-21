Прогноз погоды на пятницу, 22 мая

В пятницу, 22 мая, в первой половине дня ожидается преимущественно ясная погода. Во второй половине дня облачно, местами дожди.
Ночью от +3 °C до +7 °C, на северо-западе около +2 °C. В некоторых районах заморозки на почве. Днем от +20 °C до +24 °C, на северо-востоке страны +18 °C. Слабый юго-восточный и южный ветер 2–5 м/с.
Тюрьма и расстрел. Судьбы лидеров Пражского восстания
Министр иностранных дел Чехии и его коллеги из восточно-европейских стран и США сделали совместное заявление по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны
Еврейские надгробия в пражской мостовой
В Праге продолжается суд над бывшими агентами госбезопасности времен ЧССР
СМЕРШ и НКВД в Праге 1945 года. Зачистка «беглецов и предателей»