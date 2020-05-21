Архив передач

Прогноз погоды на пятницу, 22 мая

Катерина Айзпурвит
21-05-2020
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В пятницу, 22 мая, в первой половине дня ожидается преимущественно ясная погода. Во второй половине дня облачно, местами дожди.

Ночью от +3 °C до +7 °C, на северо-западе около +2 °C. В некоторых районах заморозки на почве. Днем от +20 °C до +24 °C, на северо-востоке страны +18 °C. Слабый юго-восточный и южный ветер 2–5 м/с.

 
 
 
 
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