Прогноз погоды на пятницу, 22 мая

В пятницу, 22 мая, в первой половине дня ожидается преимущественно ясная погода. Во второй половине дня облачно, местами дожди.

Ночью от +3 °C до +7 °C, на северо-западе около +2 °C. В некоторых районах заморозки на почве. Днем от +20 °C до +24 °C, на северо-востоке страны +18 °C. Слабый юго-восточный и южный ветер 2–5 м/с.