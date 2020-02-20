Прогноз погоды на пятницу, 21 февраля

В пятницу, 21 февраля, в Чехии ожидается облачная погода, возможен дождь и грозы. Температура ночью опустится до 0 – 4 °C, днем термометр покажет 3 – 7 °C. Ветер северо-западный от 5 до 10 м/с.
Площадь перед посольством РФ в Праге может быть переименована в честь Бориса Немцова
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