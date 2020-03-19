Прогноз погоды на пятницу, 20 марта

В пятницу, 20 марта, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода, возможен дождь. Температура ночью опустится до 7 °C, днем термометр покажет максимально 15 °C. Ветер северный, до 5 м/с.
С 17 марта пользоваться общественным транспортом Праги можно только в повязке, закрывающей нос и рот
Чехия закрывается от COVID-19. Чрезвычайное положение: что, где, куда
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