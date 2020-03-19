Архив передач

Прогноз погоды на пятницу, 20 марта

Эва Туречкова
19-03-2020
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В пятницу, 20 марта, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода, возможен дождь. Температура ночью опустится до 7 °C, днем термометр покажет максимально 15 °C. Ветер северный, до 5 м/с.

 
 
 
 
 
 
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